Прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд с коэффициентом 2.15

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Боруссии» с форой (+1) за 2.15.

За девять туров до конца турнирной дистанции «Бавария» располагается на второй строчке. Лишь на одно очко отстаёт от лидирующей дортмундской «Боруссии». Подопечные Юлиана Нагельсмана не отличались стабильностью результатов после возобновления клубного сезона. За десять туров «Красная машина» победила лишь в половине матчей, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На этом отрезке «Бавария» только два раза сохранила собственные ворота в безопасности и лишь в четырёх встречах продемонстрировала результативность на уровне докризисных показателей, забивая за матч три гола или более.

Германия - Бундеслига. 26-й тур 01 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК Бавария Мюнхен Не начался Боруссия Д Дортмунд Кто победит в основное время? П1 X П2

«Боруссия» Дортмунд ударно выступает после перерыва на ЧМ-2022. Команда выиграла в 11 из 13 матчей, но ложкой дёгтя стал сенсационный вылет из Лиги чемпионов от «Челси». Команда Эдина Терзича проиграла по сумме двух матчей со счётом 1:2 (1:0 — дома и 0:2 — на выезде). С другой стороны, «шмели» теперь могут полностью сосредоточить усилия на локальной арене.

Команда здорово прибавила в атакующем аспекте. Джуд Беллингем дирижирует в середине поля, а Юлиан Брандт здорово обостряет атаки с правой бровки, просто феноменально выступая после возобновления чемпионата (2+4). Постепенно включается в игру Себастьен Аллер. Оправившийся после операции ивуарийский нападающий уже отметился тремя голами и одной результативной передачей. 33 мяча, забитые за последние 10 туров, очень красноречиво говорят о форме команды Эдина Терзича.

Букмекеры явно переоценивают шансы «Баварии» на успех. Рекомендуем ставку на победу «Боруссии» с форой (+1) за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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