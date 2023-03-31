Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 1 апреля

Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55.

Пауза на матчи сборных наступила для «Манчестер Сити» очень не вовремя. Команда Хосепа Гвардиолы набрала сумасшедшую форму. «Горожане» выиграли шесть матчей подряд в различных турнирах, пропустив в этих встречах только один мяч, а в последних двух матчах было забито 13 мячей, семь из которых – в ворота одной из лучших команд Германии «РБ Лейпциг».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Восемь из этих мячей забил лучший бомбардир команды Эрлинг Холанд. Правда, участие норвежца в предстоящей встрече под вопросом – Холанд пропустил сбор национальной команды из-за травмы паха. Впрочем, в составе «горожан» хватает игроков, которые представляют угрозу для ворот «Ливерпуля».

Англия - Премьер-лига. 29-й тур 01 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Ливерпуль Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Юргена Клоппа пропускала игровой день перед паузой на сборные, и это должно было пойти «Ливерпулю» на пользу. Болезненный вылет из Лиги чемпионов от «Реала» мог подкосить мерсисайдцев, но благодаря играм сборных часть состава получила возможность сменить обстановку и зарядиться положительными эмоциями.

«Ливерпуль» проиграл «Ман Сити» только три из семи последних личных матчей. За последние 10 игр на «Этихаде» красные одержали три победы и трижды сыграли вничью.

Учитывая некоторый дисбаланс, с которым столкнутся оба тренера из-за малого количества тренировок в полном составе после международной паузы, допустим, что игроки защиты будут чаще ошибаться. Это приведёт к тому, что, как и в восьми из десяти предыдущих очных матчей этих команд, мы увидим минимум четыре забитых мяча и также сделаем соответствующую ставку.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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