«Марсель» — «Монпелье»: смотреть онлайн матч Лиги 1, какой канал покажет в прямом эфире

31 марта состоится матч Лиги 1 «Марсель» — «Монпелье». Начало – в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитами хозяев: в букмекерских конторах можно поставить на победу провансальцев с коэффициентом 1.45. Успех гостей оценивается в 7.00. На ничью дают коэффициент 4.70. На территории России этот матч не покажут.
Эксперты считают, что матч «Марсель» — «Монпелье» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.
Экспресс с коэффициентом 7.54.
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