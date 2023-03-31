«Марсель» — «Монпелье»: смотреть онлайн матч Лиги 1, какой канал покажет в прямом эфире

31 марта состоится матч Лиги 1 «Марсель» — «Монпелье». Начало – в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитами хозяев: в букмекерских конторах можно поставить на победу провансальцев с коэффициентом 1.45. Успех гостей оценивается в 7.00. На ничью дают коэффициент 4.70. На территории России этот матч не покажут.

Эксперты считают, что матч «Марсель» — «Монпелье» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Франция - Лига 1. 29-й тур 31 марта 2023, пятница. 22:00 МСК Марсель Марсель Не начался Монпелье Монпелье Кто победит в основное время? П1 X П2

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

Дюков допустил возможность выхода РФС из УЕФА.

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком марта в Серии А.

С «Ювентуса» могут снять ещё 25 очков в чемпионате Италии.