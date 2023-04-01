«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Манчестер Сити» во 2-м тайме за 1.91.
«Большой матч в Англии – «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». У «Манчестер Сити» был некоторый комплекс «Ливерпуля», когда в прошлом сезоне «Ливерпуль» был на месте «Манчестер Сити», ведя гонку сразу за четырьмя трофеями. Но сейчас все поменялось, «Манчестер Сити» невероятен – победы 6:0 и 7:0 в двух последних матчах.
Очень любопытно, что за версия «Ливерпуля» приедет играть против «Манчестер Сити», — та, которая давала серьёзный результат в матчах с Гвардиолой, или команда, которую колбасит на протяжении всего сезона? Мне кажется, что больше второе. «Сити» сейчас в полном порядке. Думаю, что стоит поставить на победу «Сити» во втором тайме», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 6.60.
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