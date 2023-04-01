«Динамо» Москва — «Сочи»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» (Москва) – «Сочи» в 21-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.38.

«Возвращается РПЛ, 21-й тур. Всё начинается в Москве с матча на «ВТБ Арене». «Динамо» сыграет с «Сочи». Мы прекрасно помним прошлый сезон, когда именно сочинцы отобрали у динамовцев второе место, когда нанесли одно из самых болезненных поражений команде Сандро Шварца – 5:1. Там творил Маттео Кассьерра.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но сейчас, конечно, ситуация прилично изменилась. И у «Сочи», и у «Динамо» другие тренеры. В первом круге «Сочи» с Гараниным обыграл «Динамо» — 2:1.Сейчас матч после паузы. У динамовцев не будет дисквалифицированного Арсена Захаряна. У «Сочи» не сыграет Георгий Мелкадзе, получивший красную карточку в Воронеже.

«Сочи» приезжает после 0:7 в двух последних матчах (0:4 от «Оренбурга» и 0:3 от «Факела»). Бердыев эти две недели наверняка потратил, чтобы систематизировать игру в обороне, потому что команда много пропускает. Динамо же, не показывая яркий и содержательный футбол, свои очки благодаря Тюкавину набирает. Так было с Самарой, «Уралом». И там и там, как мы помним, динамовцы первые таймы играли вничью.

Учитывая нынешнюю ситуацию, учитывая, что «Сочи» в последних двух матчах очень много пропустил и постарается исправить ошибки, допущенные в предыдущих матчах, Бердыев наверняка выстроит игру от обороны. У динамовцев некоторые футболисты уезжали в сборные, поэтому вряд ли они будут выглядеть мощно и интересно в позиционной атаке, как это было со Шварцем. Думаю, будет вязкая, тяжёлая игра в Москве. Скорее всего, первый тайм завершится вничью. Мой прогноз – ничья в первом тайме за 2.38», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.60.

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