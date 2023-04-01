«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.73.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют в 29-м туре чемпионата Англии. Ещё в прошлом сезоне эту встречу можно было бы назвать центральной во всей лиге. Соперники всегда выдают яркие матчи друг с другом. Однако сейчас реалии в АПЛ другие. Не думаю, что в своей нынешней форме красные смогут навязать борьбу «горожанам».

Лучшие прогнозы на сегодня.

В таблице турнира «Манчестер Сити» всё ещё борется за первое место. Да, отрыв лидирующего «Арсенала» пока что составляет восемь очков. Однако у «горожан» есть ещё игра в запасе. Думаю, подопечные Гвардиолы не позволят себе совершать ошибок — команда будет до последнего бороться за чемпионство.

«Ливерпуль» же вышел из кризиса, который случился у него после ЧМ-2022. Начав часто набирать очки, клуб уже поднялся до шестого места. От еврокубков мерсисайдцев отделяют всего пять очков. Так что, думаю, подопечные Клоппа тоже сделают всё, чтобы обеспечить себе участие в международных турнирах.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур 01 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Ливерпуль Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

Но победа, конечно, может достаться только одной команде. И у меня почти нет сомнений в том, что три очка тут наберут «горожане». Клуб играет у себя дома, у него очень сильный состав — тот же Холанд забивает почти в каждом матче. А вот обойма у Клоппа не такая большая — много игроков находятся в лазарете. Так что я тут предпочтение точно отдам коллективу из Манчестера», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.60.

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