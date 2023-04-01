«Зенит» — «Урал»: прогноз Павла Погребняка на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Урал».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.77.

«РПЛ снова в деле! После матчей сборных пришло время сконцентрироваться на чемпионате, где повышенное внимание вызывает матч «Зенит» — «Урал».

Лучшие прогнозы на сегодня.

По своему печальному опыту выступления в составе «шмелей» знаю, как непросто играть против «Зенита» на его поле, где происходит полное доминирование хозяев, что выливается в итоге в кучу голов.

«Зенит» лихорадит – команда не выиграла в двух матчах подряд. Игра команды оставляет желать лучшего, но у меня нет сомнений, что матч с «Уралом» станет очередным шагом к очередному чемпионству подряд», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 6.60.

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