«Зенит» — «Урал»: прогноз Павла Погребняка на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Урал».
Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.77.
«РПЛ снова в деле! После матчей сборных пришло время сконцентрироваться на чемпионате, где повышенное внимание вызывает матч «Зенит» — «Урал».
По своему печальному опыту выступления в составе «шмелей» знаю, как непросто играть против «Зенита» на его поле, где происходит полное доминирование хозяев, что выливается в итоге в кучу голов.
«Зенит» лихорадит – команда не выиграла в двух матчах подряд. Игра команды оставляет желать лучшего, но у меня нет сомнений, что матч с «Уралом» станет очередным шагом к очередному чемпионству подряд», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 6.60.
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