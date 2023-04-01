«Эльче» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Эльче» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.01.

«Эльче» проведёт матч с «Барселоной» в 27-м туре испанского чемпионата. Для хозяев поля, а особенно их болельщиков, это будет большой праздник — приезд каталонцев. Но на футбольном поле, я думаю, зелёно-полосатые ничего не смогут противопоставить своему сопернику.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Эльче» сейчас является главным претендентом на вылет в Сегунду. Клуб идёт на последней строчке в Ла Лиге с 13 баллами — причем на столько же очков его обгоняет «Альмерия» со строчки выше. Так что перспектив у команды Пабло Мачина почти нет. Недавно «Эльче», правда, смог отобрать очки у «Вальядолида» (1:1) и у «Мальорки» (1:0). Однако я уверен, что в игре с «Барселоной» коллективу не на что рассчитывать.

Испания - Примера. 27-й тур 01 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК Эльче Эльче Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Можно сказать, что сине-гранатовые почти гарантировали себе победу в Ла Лиге. Сейчас отрыв команды от «Реала» со второй строчки составляет 12 очков. Причём как раз мадридцев подопечные Хави и обыграли в последнем туре перед паузой на матчи сборных — 2:1.

Да, мотивации у «Барселоны» в этом матче будет не очень много. Но всё-таки даже в расслабленном состоянии каталонцы сейчас способны обыгрывать «Эльче» с отрывом в несколько голов», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.60.

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