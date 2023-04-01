«Зенит» — «Урал»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал».

Ставка: обе забьют за 2.02.

«Зенит» и «Урал» проведут встречу в рамках 21-го тура РПЛ. На первый взгляд кажется, что тут всё очевидно. Однако, на мой взгляд, просто так екатеринбуржцы тут три очка не отдадут сопернику.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В прошлом туре Премьер-Лиги произошло важное событие для «Урала» — клуб прервал свою серию без поражений в официальных матчах. До игры с «Динамо» она насчитывала 16 встреч. Но москвичи уверенно обыграли подопечных Гончаренко на выезде — 1:0.

Такая успешная серия помогла «Уралу» подняться выше зоны вылета. Хотя разрыв клуба с преследователями ещё не такой большой — шесть очков. Сами же подопечные Гончаренко занимают сейчас десятое место.

Но и «Зенит» нас удивлял в последних матчах. Сейчас клуб даже идёт на небольшой серии без побед во всех турнирах. Сперва «Динамо» смогло выбить питерцев из Кубка России — 2:1. После этого довольно неожиданно ЦСКА обыграл подопечных Семака в РПЛ — 1:0. Ну и во время паузы на матчи сборных сине-бело-голубые не в полном составе сыграли товарищеский матч с «Фенербахче» (2:2).

Конечно, я не думаю, что серия без побед надолго затянется у «Зенита». Клуб всё ещё имеет очень высокий уровень, в сравнении со всеми другими соперниками в чемпионате, особых потерь в составе у него тоже нет. Так что я считаю, что три очка тут хозяева поля наберут.

Однако так просто обыграть «Урал» питерцам не удастся. Екатеринбуржцы находятся в приличной форме. Гончаренко постарается подготовиться к игре с лидером лиги — у него было несколько недель для этого. Так что я уверен, что даже в гостях «Урал» даст бой своему противнику», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.60.

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