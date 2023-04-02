«Крылья Советов» — «Оренбург»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ

Легендарный футболист, восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Оренбург».

Ставка: победа «Оренбурга» за 3.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Оренбург» находится сейчас в прекрасном расположении духа и забивает столько же, сколько «Крылья» пропускают, то есть много. Самарцы проиграли все три матча чемпионата после паузы, а всего – уже четыре поражения подряд. Да, есть выход в полуфинал Кубка, но это говорит о задачах на сезон, о смещении акцентов — на оба турнира команду явно не хватает. «Оренбург» нащупал свою игру и явно не собирается упускать шанс на три очка в этой встрече. Тем более в спину ему дышит «Краснодар», а впереди есть шанс обойти «Ахмат». Думаю, для уральцев всё должно сложиться удачно в Самаре», — сказал Тихонов.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Крылья Советов Самара Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 18.20.

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