«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Вальядолид» в 27-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Реала» и ТМ 4.5 за 1.70.

«Реал» дома примет «Вальядолид». После поражения от «Барселоны» отставание увеличилось до 12 очков. Борьба за чемпионство практически завершена, поэтому «Реалу» необходимо сосредоточится на Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не могу сказать, что «Реал» совсем забьет на чемпионат, но будет рассматривать матчи Примеры как хороший спарринг. Но перед своими болельщиками спустя рукава команда играть не будет.

Испания - Примера. 27-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Вальядолид Вальядолид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вальядолид» — команда упертая, но «Реал» в последнее время, как правило, обыгрывает его всухую. Возможно, ряд ключевых игроков «Реала» не сыграют в данном матче, будет какая-то ротация. Вряд ли «Реал» будет лезть из кожи вон перед ответным матчем с «Барселоной» в Кубке Испании. Думаю, что «Реал» выиграет, но в матче будет забито меньше 4,5», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 18.20.

Зобнин объяснил, почему пропускает матчи сборной России.

Дзюба: в «Локомотиве» нет засранцев, это главный секрет успеха клуба.

Гильермо Абаскаль: «Спартаку» надо добавить во всём.