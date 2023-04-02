«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Вальядолид» в 27-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Реала» и ТМ 4.5 за 1.70.
«Реал» дома примет «Вальядолид». После поражения от «Барселоны» отставание увеличилось до 12 очков. Борьба за чемпионство практически завершена, поэтому «Реалу» необходимо сосредоточится на Кубке Испании и Лиге чемпионов.
Не могу сказать, что «Реал» совсем забьет на чемпионат, но будет рассматривать матчи Примеры как хороший спарринг. Но перед своими болельщиками спустя рукава команда играть не будет.
«Вальядолид» — команда упертая, но «Реал» в последнее время, как правило, обыгрывает его всухую. Возможно, ряд ключевых игроков «Реала» не сыграют в данном матче, будет какая-то ротация. Вряд ли «Реал» будет лезть из кожи вон перед ответным матчем с «Барселоной» в Кубке Испании. Думаю, что «Реал» выиграет, но в матче будет забито меньше 4,5», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 18.20.
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