«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.10.
«В матче на «Олд Траффорд» была тяжёлая ничья. Также была встреча на «Уэмбли» в Кубке лиги, где «Манчестер» заслуженно получил свой трофей, хотя по игре «Ньюкасл» был интереснее.
Думаю, что будет голевая игра, потому что нулевые ничьи в матчах этих команд встречаются редко. Если учесть, что у «МЮ» есть проблемы в обороне, а также нестабильность «Ньюкасла», голов будет много. Мой прогноз – тотал больше 2.5 и обе забьют», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 18.20.
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