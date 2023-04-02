СКА – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 2.45.

«За свою карьеру в спортивной журналистике автор этих строк написал огромное количество хоккейных материалов. В том числе и исторических. И не понаслышке знает, как реагируют болельщики на те или иные события спустя двадцать, тридцать или даже пятьдесят лет после того, как они произошли. Поэтому могу без особого труда спрогнозировать реакцию наших потомков, которые увидят, как в финалах Западной конференции КХЛ раз за разом, год за годом встречались ЦСКА и СКА. Или СКА и ЦСКА. На своих предков, то есть нас, потомки посмотрят снисходительно-страдательно и спросят: «Совсем у вас с креативом туго было?».

Лучшие прогнозы на сегодня.

А ведь по большому счету с креативом у нас действительно туго. Потому что через год уже мало кто вспомнит, как, скажем, феерило нижегородское «Торпедо» (за исключением, конечно же, нижегородских болельщиков) или как прогрызала себе дорогу в плей-офф, а потом там чуть не завалила красно-синих «Северсталь» (за исключением, конечно же, череповецких болельщиков). А вот финал Западной конференции СКА – ЦСКА, уже который по счету, увидят все. Потому что он будет лежать второй строкой во всех статистических и исторических материалах, посвященных нынешнему сезону. И везде будет приписка, что играли они в финале … надцатый раз подряд.

Мы сами создаем историю, ну будет она у нас такая – скучноватая и однообразная. Хотя серия ожидается весьма мощной и многие специалисты уже вовсю хоронят москвичей, которым на двух первых этапах понадобилось аж 13 матчей из четырнадцати возможных. В то время как питерцы отдыхали и восстанавливались, восстанавливались и отдыхали.

ЦСКА обречен? Умоляю вас! ЦСКА сейчас находится в такой игровой нирване, когда красно-синим уже по барабану, куда ехать и с кем играть. А у СКА график куда более рваный и слишком много времени оставляет на раздумья, которые в плей-офф чаще мешают, чем помогают. Кроме того, в первом матче питерцам еще понадобится возвращать себе игровой тонус.

Поэтому первую игру прогнозирую относительно веселой, с тоталом от 4,5 и выше. И вытащит этот матч, к удивлению многих, ЦСКА. Я вообще жду от этой серии 2-2 по итогам четырех первых матчей и 4-2 в пользу ЦСКА в общем итоге», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 18.20.

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