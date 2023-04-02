«Факел» — ЦСКА: прогноз Андрея Тихонова на игру РПЛ

Легендарный футболист, восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ «Факел» — ЦСКА.

Ставка: забьёт только ЦСКА за 2.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Армейцы одержали очень важную победу в прошлом туре над лидером чемпионата. Такие победы бесследно не проходят, и наверняка в команде сейчас близкий к максимальному уровень боевого духа. Они еще и не пропускают два матча кряду. «Факел» тоже выиграл в прошлом туре, причем разгромно. Но невезение «Сочи» с его потерями в составе, удалением по ходу игры и пенальти дают ясно понять, что такой счет – скорее, стечение обстоятельств, чем закономерность. Все-таки Воронеж сейчас ставит себе задачи совсем иного уровня, нежели ЦСКА, — выживание в высшем дивизионе. Красно-синие, конечно, здесь выглядят предпочтительней», — сказал Тихонов.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК Факел Воронеж Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 18.20.

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