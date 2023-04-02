«Факел» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ в Воронеже

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.18.

«Факел» и ЦСКА встретятся в рамках 21-го тура чемпионата России. Думаю, в Воронеже снова будет полный стадион. Фанаты будут гнать сине-белых вперёд. В первом тайме гостям точно будет трудно. Но в итоге армейцы всё равно возьмут верх, я считаю.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Факел» довольно неплохо провёл последние три тура РПЛ до паузы на матчи сборных. Команда смогла сыграть вничью с соседом по зоне вылета — 1:1 с «Химками». Кроме того, подопечные Дмитрия Пятибратова смогли неожиданно разгромить «Сочи» — 3:0. Обе встречи команда провела дома.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК Факел Воронеж Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Также к успеху «огнеопасные» были близки в игре на выезде со «Спартаком». Однако красно-белые на последних минутах вырвали победу — 3:2. В таблице воронежцы всё ещё идут в зоне вылета — на 14-й строчке.

ЦСКА тоже очень хорошо показал себя в марте. В двух турах РПЛ команда обыграла достаточно сильных соперников — «Крылья Советов» (4:0) и даже «Зенит» (1:0). В таблице чемпионата подопечные Федотова сейчас идут на пятой строчке и уступают «Динамо» только по дополнительным параметрам.

Между этими двумя противостояниями в РПЛ армейцы ещё сыграли вничью с «Крыльями» в Кубке (2:2). Казалось бы, ЦСКА находится в хорошей форме. Однако на прошлой неделе армейцы зачем-то проиграли любительской команде 2DROTS (1:2). Конечно, особого значения той товарищеской встрече подопечные Федотова не придали. Но всё-таки было странно видеть поражение ЦСКА.

Впрочем, сейчас гости выйдут на поле совсем с другим настроем. Победы в ближайших турах могут позволить ЦСКА подняться в топ-3 турнира. Как я сказал, сначала «Факел» точно окажет сопротивление топовому сопернику. Но в конце встречи команда Федотова будет давить и выиграет», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 18.20.

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