«Наполи» — «Милан»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.88.

«Стоит понимать, что это соперники по Лиге чемпионов, где они сразятся совсем скоро. Думаю, футболисты и тренеры будут держать это в голове. Интересно, что в шести из семи последних очных матчей в Неаполе забивали обе команды. «Наполи» с отрывом лидирует в чемпионате и идёт к чемпионскому титулу. Однако миланцы тоже высоко в таблице и претендуют на второе место. После поражения от «Лацио» в Серии А у «Наполи» случились три сухие победы в чемпионате и в Лиге чемпионов. Хозяева на ходу, как и их лидер Хвича Кварацхелия. Важно, что неаполитанцы должны выйти в самом боевом составе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Милан» не может победить уже четыре матча подряд во всех турнирах. А теперь миланцам нужно как-то сдержать Хвичу и Осимхена. Это будет сложная задача. К тому же, у гостей есть потери, однако сможет вернуться в строй Оливье Жиру. Его наличие способно компенсировать пробелы в атакующей игре. «Наполи» устроит и ничья, но «Милану» нужно брать очки. Его положение в таблице не такое уверенное, как у соперника.

Италия - Серия А. 28-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 21:45 МСК Наполи Неаполь Не начался Милан Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Добавлю, что у гостей забивная команда, а хозяева на своём поле пропускают больше, чем в гостях. Поэтому почему бы в игре действующего и будущего чемпионов Италии не рассчитывать на результативный футбол с обеих сторон?» — сказал Гусев.

Экспресс с коэффициентом 18.20.

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