«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.51.
«А фортуна-то в итоге от «Авангарда» в первом матче отвернулась. Подманила, подмигнула, позволила сравнять счёт – и отвернулась. Чем изрядно смешала карты, лежащие до этого достаточно открыто. «Ак Барс» до начала третьего этапа плей-офф провёл на три матча больше, чем «Авангард». С двумя между прочим лишними поездками. За то же самое время. То есть было ясно, что в концовках матчей «ястребы» будут свежее. Так оно, в принципе, и получилось даже в первой игре, которую омичи утащили в овертайм именно концовке, отыграв две шайбы в третьем периоде.
По уму, «ястребы» должны по возможности утаскивать казанцев в глубины овертаймов, и чем глубже получится утащить, тем больше у них будет шансов. Но так быстро, да после отдыха, пропускать, как это получилось в первом матче, «ястребам» ни в коем случае нельзя.
Зато теперь мы понимаем, какими будут все остальные матчи этой серии: вот такими и будут. «Ак Барс» помастеровитее, «Авангард» посвежее, но это будет проявляться в концовках матчей. Поэтому можно без особого труда предположить опять-таки не слишком результативный второй матч серии, и тотал в нём не уйдёт выше 6.5. Думаю, что на этот раз победит «Авангард» и вероятность овертайма опять-таки весьма высока.
Плохо только, что в овертайме всё может решить случайность», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 8.20.
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