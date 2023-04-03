«Ак Барс» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.38.

«После победы в стартовом матче серии хоккеисты «Ак Барса», конечно же, должны стать ещё более уверенными в собственных силах. В этом никто не сомневается. Только вот «Адмиралу» в предыдущем раунде казанцы проиграли у себя дома как раз во второй игре. Сразу после победы. Да и «Нефтехимику» на старте «плей-офф» «белые барсы» дома тоже проиграли.

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В то время как «Авангард» в этом розыгрыше Кубка Гагарина в гостях до первой игры в Казани вообще не проигрывал! Так что омичи на выезде знают, как им действовать. Да и неудача в субботу произошла в овертайме. С той же «Сибирью» в первом круге омские хоккеисты тоже начали с поражения в дополнительном периоде. А дальше «ястребы» начали свою славную охоту. И в понедельник подопечные Михаила Кравца её продолжат. А первая встреча с «Ак Барсом» должна их хорошо взбодрить и поднять уровень мотивации. Сибиряки сравняют счёт. Победа «Авангарда» в матче», — сказал Плющев.

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