Прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Лечче» с коэффициентом 2.20

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Лечче».

Ставка: победа «Лечче» с форой (0) за 2.20.

«Эмполи» последние два месяца не знает вкуса побед. Подопечные Паоло Дзанетти проиграли в пяти встречах и ещё три матча завершились ничейным результатом. Благодаря запасу прочности, которым синие обзавелись в первой половине турнирной дистанции, команда по итогам 27 туров располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, опережая ближайшего представителя красной зоны на девять очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Недооценивать «Эмполи» не стоит, ведь 8 из 13 поражений команда потерпела в матчах с представителями верхней части турнирной таблицы, которые ведут борьбу за лучшие позиции в зоне еврокубков. Паоло Дзанетти преуспел в повышении надёжности за счёт эшелонирования обороны. Футболисты блокируют по 16,5 удара и выполняют по 16,8 отбора мяча (второй и седьмой показатели). За 27 туров синие пропустили 36 голов — медианный результат в чемпионате. Стоит отметить, что лишь в двух матчах они пропустили более двух голов.

Италия - Серия А. 28-й тур 03 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК Эмполи Эмполи Не начался Лечче Лечче Кто победит в основное время? П1 X П2

«Лечче» пребывает в сравнительно лучшем игровом состоянии, несмотря на последние поражения. С начала ноября команда Марко Барони заметно активизировалась, набрав за 17 туров 18 очков. Недооценивать «джаллоросси» не стоит. Стоит присмотреться к ставке на победу «Лечче» с форой (0) за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 8.20.

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