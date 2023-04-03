Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Авангард»: смотреть онлайн матч Кубка Гагарина, прямая трансляция

«Ак Барс» — «Авангард»: смотреть онлайн матч Кубка Гагарина, прямая трансляция
Аудио-версия:
Комментарии

3 апреля состоится матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало — в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.00. Победа омичей по итогам 60 минут оценивается в 3.64.

Букмекеры считают, что встреча «Ак Барс» — «Авангард» не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.07. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.60.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
03 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 8.20.

ЦСКА в третьем овертайме обыграл СКА в финале Западной конференции КХЛ.

60 хоккеистов из России приняли участие в нынешнем сезоне НХЛ.

Купер: Сергачёв превращается в одного из лучших защитников в НХЛ.

Материалы по теме
«Ак Барс» — «Авангард», второй матч. Кравец всё контролирует
«Ак Барс» — «Авангард», второй матч. Кравец всё контролирует
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023