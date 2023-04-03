«Ак Барс» — «Авангард»: смотреть онлайн матч Кубка Гагарина, прямая трансляция

3 апреля состоится матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало — в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч!»
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.00. Победа омичей по итогам 60 минут оценивается в 3.64.
Букмекеры считают, что встреча «Ак Барс» — «Авангард» не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.07. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.60.
Экспресс с коэффициентом 8.20.
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