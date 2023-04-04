«Урал» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Урал» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.35.

«Урал» и «Спартак» проведут ответную встречу в рамках полуфинала Кубка России. Несколько недель назад красно-белым не удалось справиться с екатеринбуржцами. Соперники сыграли со счётом 1:1. Я думаю, что сегодня нас ждёт похожий сценарий.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, последние матчи «Урал» выдал не самые лучшие — 0:1 с «Динамо» и 0:2 с «Зенитом». Но стоит вспомнить, что это были первые поражения подопечных Гончаренко с сентября прошлого года. Да и соперники сейчас у клуба были довольно сильные. Так что я не считаю, что эти неудачи сильно повлияют на настрой «Урала».

«Спартак» тоже не очень хорошо выступал в последнее время. За месяц у команды только одна победа — тяжёлые 3:2 с «Факелом». Причём дважды за последнее время подопечные Абаскаля как раз не смогли обыграть «Урал» — 2:2 и 1:1.

Сейчас красно-белым предстоит играть на выезде. Я не жду лёгкой игры тут для «Спартака». «Урал» — крепкая и собранная команда. Учитывая, что сейчас определится финалист турнира, соперники явно выйдут на поле с боевым настроем. Всё равно жду тут ничью по итогам 90 минут», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.20.

Орлов: Бердыев молодец, что сделал ставку на Нобоа.

«Лестер» объявил об увольнении Роджерса с поста главного тренера команды.

Гуренко: трансферы Дзюбы и Смольникова пришлись ко двору.