«Ювентус» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.35.

«Ювентус» и «Интер» встретятся в рамках первого матча полуфинала Кубка Италии. На первый взгляд может показаться, что миланцы тут должны выигрывать. Но я не считаю, что всё так очевидно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ювентус» находится сейчас в очень хорошей форме. Даже после снятия 15 очков в чемпионате Италии клуб близок к тому, чтобы подняться в еврокубковую зону. Если бы не штраф, туринцы внесли бы небольшую интригу в борьбу за чемпионство — сидели бы на хвосте у «Наполи».

А вот у «Интера» идёт плохой период — команда не знает побед в четырёх матчах кряду. Причем трижды за это время подопечные Индзаги проиграли в Серии А, да ещё и не самым сильным соперникам — 0:1 с «Фиорентиной» и 1:2 со «Специей». А вот ещё одно поражение «Интеру» нанес как раз «Ювентус» — 1:0.

В общем, я тут не верю в шансы гостей. «Интер» хотя и прошёл в полуфинал Лиги чемпионов, но всё равно находится не в лучшем состоянии. А вот «Ювентус» сейчас очень голоден до побед. За Скудетто команда, конечно, не борется. Так что постараются туринцы хотя бы Кубок Италии взять», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.20.

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