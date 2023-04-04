СКА — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА – ЦСКА.

Ставка: победа СКА и ТБ 4.5 за 3.20.

«Как я и обещал в предыдущем прогнозе на эту серию, ЦСКА первый матч вытащил. Другое дело, что обещание моё было весьма и весьма на тоненького, как, собственно говоря, все противостояния армейских коллективов в текущем сезоне. Они такими были, оно такие есть, и до конца серии они такими будут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Несомненно, после первого матча москвичи получили определённое психологическое преимущество. Точнее, не столько они получили преимущество, сколько у их соперников не мог не наступить определённый психологический упадок: корячились пять с лишним периодов, отыгрались, вели в счёте, отдали победу за две минуты до конца основного времени – и на тебе! Как тут не расстроиться? И определённый отпечаток на игру под номером два это, безусловно, наложит. Но какой?

Питерцы будут более агрессивны – им деваться некуда, второе домашнее поражение подряд станет очень и очень плохим предзнаменованием. Питерцы должны выматывать москвичей. Нет, я понимаю, что у нас, в КХЛ, к любым видам фармакологической поддержки относятся с пониманием, но… Но после двух семиматчевых серий москвичам надо жрать фарму уже в конских дозах, чтобы выдерживать хотя бы матч до конца, не говоря уже о вторых-третьих овертаймах. А как она в итоге сработает – вопрос тоже интересный.

Итак, что у нас получается на выходе? Получается, конечно же, упорнейший матч, прямо-таки из детского стишка Сергея Михалкова о встрече двух баранов на узком мосту. Только у нас не бараны, а кони, но сильно это картины не меняет. Бодалово будет мощнейшее, и всё будет ноздря в ноздрю, как и было в первом матче. Поэтому вновь ставлю на тотал выше 4.5. А дальше будет логичным предположить хозяйскую победу СКА. Потому что она им больше нужна. Потому что питерцы будут злее. Потому что, в отличие от москвичей, у них будет работать чувство законной мести, прямо-таки вендетты. Ох, чувствую, глядеть нам с вами длинные овертаймы седьмого матча!» — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.20.

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