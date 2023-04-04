Букмекер Olimpbet провёл ребрендинг впервые за 10 лет

Букмекерская компания Olimpbet впервые за 10 лет присутствия на российском рынке провела ребрендинг: обновила фирменный стиль, визуальную концепцию, шрифт логотипа, сочетания цветов.

Старый логотип Новый логотип

В результате ребрендинга трансформировали основной символ — венок, а также ввели новые графические элементы — это восьмиугольная монета и героический маскот «Малыш Кэф». Новый логотип Olimpbet отражает ключевые ценности компании и её пользователей. Коралловый цвет сменил привычный рубиновый, к цветовой палитре добавились синий, зелёный и сочетание чёрного с золотым.

«При разработке нового логотипа мы провели глубокий анализ трендов, учитывали фидбэк наших клиентов. Новый стиль отлично адаптируется под разные каналы коммуникации и физические носители, это позволит бренду Olimpbet стать более заметным», — сообщила Анна Кулысова, бренд-директор Olimpbet.

Логотип и фирменные цвета будет меняться в зависимости от вида спорта: в единоборствах основным цветом стал чёрный — для вывода персоналий на первый план, в киберспорте главный — насыщенный зелёный, он отсылает к яркой LED-подсветке компьютерных комплектующих, для VIP-направления выбрано сочетание чёрного и золотого — эти цвета подчёркивают премиальность предложения.

Основным шрифтом выбрали жирный гротеск со сбалансированным негативным пространством – он удобен для набора крупных заголовков, делает их более активными и выделяющимися и заметен на любых носителях, связанных со спортивной жизнью.

При этом в новом визуальном стиле удалось сохранить преемственность и узнаваемость бренда, вместе с тем внести новизну и заложить потенциал обновлённой айдентики Olimpbet.

«Новый стиль отражает нашу прогрессивность и глубокую приверженность миру спорта. Как букмекер мы постоянно стремимся к надёжности и превосходному сервису, мы зарекомендовали себя как надёжный партнёр для игроков, спортивных команд и федераций. Уверен, что обновление фирменного стиля поможет усилить нашу позицию на рынке букмекерских услуг», — прокомментировал обновление директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.