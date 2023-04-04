«Урал» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Спартак» в Кубке России сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Путь РПЛ Кубка России. Ответная игра между «Уралом» и «Спартаком» в Екатеринбурге. Первая встреча завершилась вничью – 1:1. «Урал» здорово добавил во втором тайме и после выхода Железнова сумел счёт сравнять. Но в концовке, как мы помним, у Промеса были хорошие шансы отличиться, но Помазун свою команду выручил.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас у Промеса травма. Не играет и Джикия. Приходится Абаскалю придумывать какие-то новые вариации состава. Литвинов вернулся на место в центр обороны, Денисов в опорной зоне. Это всё мы видели с «Ахматом». Игра с грозненцами, откровенно говоря, не удавалась спартаковцам в первые полчаса, потом вроде наладили какие-то взаимодействия, пошли моменты, но великолепный матч провёл Шелия. В итоге «Спартак» в двух матчах подряд не забил – с «Оренбургом» (до паузы на игры сборных) и с «Ахматом». Давит ли это как-то на «Спартак»? Безусловно. Давит ли на болельщиков? Безусловно. Но цели и задачи никто не отменял. Надо стараться проходить дальше. Абаскаль нашёл несколько положительных эпитетов, описывающих игру «Урала». После первой встречи он сказал, что «Спартаку» будет очень сложно в Екатеринбурге. В этом нет никаких сомнений.

Гончаренко вернётся на тренерское место, его дисквалификация распространяется только на матчи РПЛ. Жду боевой матч. Команды любят друг другу забивать. «Урал» тоже две встречи подряд не забивал – «Динамо» и «Зениту». В Петербурге практически не было моментов, но дома при своих болельщиках, я думаю, «Урал» сыграет смелее», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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