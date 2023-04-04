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«Урал» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

«Урал» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Спартак» в Кубке России сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Путь РПЛ Кубка России. Ответная игра между «Уралом» и «Спартаком» в Екатеринбурге. Первая встреча завершилась вничью – 1:1. «Урал» здорово добавил во втором тайме и после выхода Железнова сумел счёт сравнять. Но в концовке, как мы помним, у Промеса были хорошие шансы отличиться, но Помазун свою команду выручил.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас у Промеса травма. Не играет и Джикия. Приходится Абаскалю придумывать какие-то новые вариации состава. Литвинов вернулся на место в центр обороны, Денисов в опорной зоне. Это всё мы видели с «Ахматом». Игра с грозненцами, откровенно говоря, не удавалась спартаковцам в первые полчаса, потом вроде наладили какие-то взаимодействия, пошли моменты, но великолепный матч провёл Шелия. В итоге «Спартак» в двух матчах подряд не забил – с «Оренбургом» (до паузы на игры сборных) и с «Ахматом». Давит ли это как-то на «Спартак»? Безусловно. Давит ли на болельщиков? Безусловно. Но цели и задачи никто не отменял. Надо стараться проходить дальше. Абаскаль нашёл несколько положительных эпитетов, описывающих игру «Урала». После первой встречи он сказал, что «Спартаку» будет очень сложно в Екатеринбурге. В этом нет никаких сомнений.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
04 апреля 2023, вторник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Гончаренко вернётся на тренерское место, его дисквалификация распространяется только на матчи РПЛ. Жду боевой матч. Команды любят друг другу забивать. «Урал» тоже две встречи подряд не забивал – «Динамо» и «Зениту». В Петербурге практически не было моментов, но дома при своих болельщиках, я думаю, «Урал» сыграет смелее», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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