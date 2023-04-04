«Урал» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч Пути РПЛ Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Спартак» в Кубке России сезона-2022/2023.

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.95.

«Ответная встреча между «Уралом» и «Спартаком». Этой весной они уже дважды сыграли в Москве, и в обоих случаях екатеринбуржцы не проиграли – 2:2 и 1:1. Каждый раз были претензии к судейству, но результат есть результат. Здесь уже нужно побеждать, чтобы проходить в следующую стадию, при этом проигравший тоже никуда не вылетает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не думаю, что команды будут очень сильно рисковать с самого начала. «Спартак» после двух матчей без голов, к тому же он потерял Квинси Промеса. «Урал» потерпел два сухих поражения подряд. И те и другие должны понимать, что нельзя дарить соперникам много свободного пространства, за это запросто можно поплатиться. Поэтому в какой-то мере первая половина может уйти на раскачку. А дальше уже свою роль сыграет усталость, тренеры будут играть заменами. Во втором тайме событий наверняка будет больше, так мне кажется.

Я всё-таки считаю, что «Спартак» точно забьёт. Должно ему наконец-то повезти, моментов создаёт огромное количество. Забьёт ли «Урал» два мяча — я сильно сомневаюсь. Здесь у него не будет столько пространства, как в московских матчах, «Спартак» будет играть строже. Выберу такую ставку – «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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