«Ювентус» — «Интер»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.40.

«Полуфинал Кубка Италии. На мой взгляд, фаворит — «Ювентус». Если бы с него не сняли 15 очков, «Юве» бы шёл на втором месте. Команда сильнее. Недавно эти соперники виделись в Милане, где «Интер» потерпел поражение со счётом 0:1. Мне кажется, с таким счётом и закончится первый матч. «Юве» поберёг силы в прошлом матче чемпионата. Это было сделано, чтобы хорошо выступить на Кубок.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну а «Интер» не забивает уже в трёх играх подряд, включая Лигу чемпионов. Два домашних поражения со счётом 0:1. У команды явно не ладится игра в атаке. В последнем матче с «Фиорентиной» Индзаги выпустил всю основу. Тем не менее снова поражение. В сумме все эти факторы делают «Юве» фаворитом», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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