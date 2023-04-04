«Динамо» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России в Москве

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Акрон» в Кубке России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.06.

«В Пути регионов динамовцы постараются отмазаться за поражение в чемпионате от «Сочи». Были заявления гендиректора Пивоварова, игроков, тренера. Всё это позитива динамовцам не добавляет. Хотя была отличная неделя до паузы на сборные, когда динамовцы обыграли в серии пенальти «Зенит», прервали беспроигрышную серию «Урала». Но сейчас был домашний матч с «Сочи», где не хватило желания, страсти, агрессии. Конечно, он поставил такую кляксочку для «Динамо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Есть травмированные у динамовцев. Отсутствуют Смолов, Кутицкий, некоторые другие футболисты. Давно травмирован Лаксальт.

«Акрон» прошёл «Торпедо» и «Локомотив» у себя на искусственном поле. В последнем туре обыграли «Родину» Дмитрия Парфёнова. Но «Динамо» сильнее. У «Динамо» задача, как мы понимаем, не просто добраться до финала, как в прошлом сезоне, а выиграть трофей. Никто не поймёт, если случится неудача в матче с «Акроном». Сразу же могут последовать оргвыводы.

Я думаю, что динамовцы сконцентрируются, соберутся. Был, наверное, неприятный разговор после «Сочи», эмоции. Но хорошо, что игра с «Акроном» сразу же. Можно переключиться. Я думаю, «Динамо» выиграет, причём уверенно», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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