СКА — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – ЦСКА.

Ставка: победа СКА в матче за 1.68.

«Как оказалось, стахановское количество матчей на столичных армейцев никак не влияет. Пять с лишним периодов подопечные Сергея Фёдорова не только выдержали, но и выиграли. Это после двух семиматчевых серий! Но усталость всё равно накапливается. Понятно, что победы позволяют пройти этот этап быстрее, однако СКА во второй игре будет в более выгодном положении.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во-первых, родные трибуны, а в Питере болеть умеют, во-вторых, мотивация. Этот фактор у команды Романа Ротенберга будет просто запредельным. Психология? Вряд ли она у питерцев будет на низком уровне после первого поражения. Да, неприятно, но впереди ещё вся серия. И счёт в ней может стать равным. Ну и физические кондиции. Как ни крути, но хозяева должны быть свежее. Плюс ЦСКА приучил нас в этом Кубке Гагарина к нестабильности.

СКА выиграет и сравняет счёт в серии. Ставим на победу СКА в матче», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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