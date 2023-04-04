«Челси» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 3.55.

«Челси» и «Ливерпуль» встретятся в рамках перенесённого 8-го тура АПЛ. Обе команды имеют проблемы, проводят не лучший сезон. Хотя после выходных ситуация у лондонцев очень напряжённая.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Руководство синих не смогло дотерпеть до конца сезона – уволило Грэма Поттера с поста главного тренера клуба. Произошло это после поражения от далеко не самой сильной «Астон Виллы» (0:2). До этого «Челси» ещё и потерял очки в игре с «Эвертоном» — 2:2. Так что выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов не дал гарантий Поттеру. Возможно, боссы команды с кем-то уже договорились. Но пока что новостей о новом назначении не было.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур 04 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК Челси Лондон Не начался Ливерпуль Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

Эта ситуация может, конечно, помочь «Ливерпулю» в их противостоянии. В отличие от «Челси», идущего в середине таблицы, красные стоят не так далеко от зоны еврокубков – на восьмом месте. Правда, после предыдущих двух туров позиции подопечных Юргена Клоппа ухудшились – поражения «Борнмуту» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4).

На самом деле матч, думаю, будет интересным. «Челси» и так был очень непредсказуемой командой с большим количеством новичков. Сейчас все эти звёзды ещё и будут играть без главного тренера, к которому привыкли. Ну а «Ливерпуль» вообще чередует разные результаты каждую неделю.

Так что я не считаю, что соперники тут определят победителя. Красные смогут на выезде набрать одно очко. Ставлю на ничью в их матче», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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