ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Крылья Советов» в Кубке России сезона-2022/2023.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.02.

«Московские армейцы сейчас в отличной форме. Сейчас ЦСКА здорово смотрится – сплочённо, командно. Карраскаль потерял место в составе. Заболотный старается изо всех сил, чтобы продолжать оправдывать доверие от тренерского штаба. Армейцы непростой матч провели в Воронеже, одержали победу 2:0. Но и мы видим, что какие-то изменения по составу происходят. Вернулись Агапов и Зайнутдинов. Это, конечно, добавляет позитива команде Федотова.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первой кубковой встрече была ничья – 2:2. Но до этого была победа армейцев 4:0 в чемпионате. Предположить, как сыграют в ответной встрече в Москве, откровенно говоря, очень сложно. «Крылья» — команда играющая, бегущая. Они много моментов создают, но подводит реализация. И Писарский в чемпионате никак не может забить за «Крылья», и другие футболисты молчат – Гарре, Рахманович. Моменты есть, но удача и мастерство самарскую команду подводят.

Понятно, у «Крыльев» есть приоритетная цель – избежать стыковых матчей в РПЛ, но и Кубок России никто не отменял. Правда, как мы понимаем, можно вылететь в Путь регионов, и там будет второй шанс.

Думаю, что самарцы сделают определённые выводы, когда проиграли 0:4 в чемпионате в Москве. Травка подросла на «ВЭБ Арене», комбинировать будет легче, «Крылья» играют быстро, не всегда армейцам такой футбол по душе. Вариант «тотал 2-3 гола» вполне любопытное предложение. Коэффициент – 2.02. 1:1, 2:1, 2:0 – почему бы и нет?!» — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.29.

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