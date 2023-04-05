«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид.
Ставка: ТБ 3 за 2.54.
«Барселона» и «Реал» Мадрид проведут очередной матч в этом сезоне. Сейчас нас ждёт ответная игра в рамках полуфинала Кубка Испании. В первом матче викторию с минимальным счётом 1:0 добыли каталонцы. Но я считаю, что в этом их противостоянии нас ждёт много голов.
«Реал» почти потерял шансы на победу в Ла Лиге. Перед паузой на матчи сборных клуб уступил «Барселоне» и отстал от неё в таблице больше чем на десять очков. Пошли разные слухи про изменения в клубе. На все эти разговоры «сливочные» ответили в следующем матче с «Вальядолидом» — разгромные 6:0. Думаю, сейчас подопечные Анчелотти завелись, поняли всю тяжесть ситуации. Так что с «Барселоной» мадридцы точно выйдут на поле заряженными.
Но и команда Хави на прошлых выходных не подкачала – победила «Эльче» с крупным счётом 4:0. В отличие от «Реала», сине-гранатовые идут на длинной серии побед. Чемпионство в Испании уже у команды почти в кармане. Однако, учитывая неудачу в еврокубках, думаю, и на Кубок страны «Барселона» точно рассчитывает.
В общем, я считаю, что предыдущий тур Ла Лиги показал нам настрой обоих соперников. В этом ответном матче полуфинала точно будет забито много голов. «Реалу» нужно отыгрываться с 0:1. Так что на двоих тут заклятые враги точно не меньше трёх раз отличатся», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 8.29.
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