«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.32.

«Во втором матче «Авангарду» удалось сделать то, что не получилось в первом. А именно: воспользоваться своим преимуществом в свежести, которое им дала сухая победа над «Магниткой». Если вы внимательно пересмотрите вторую игру, то наверняка заметите, что два с половиной периода казанцы за омичами не поспевали. Совсем чуть-чуть, на долю секунды, но проигрывали раз за разом. Это в итоге и превратилось, суммируя, в три заброшенные «ястребами» шайбы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И не надо обольщаться тем, что две из них «большие татары» отыграли. Сделали они это лишь потому, что при счёте 3:0 «Авангард» мозгами вышел из текущего матча и пошёл в матч под номером 3. Нет, он не бросил играть, но и прежней отточенности и собранности уже не было, тогда как «Ак Барс» ломанулся отыгрываться.

Преимущество в свежести у «Авангарда» должно сохраниться минимум на одну игру, возможно, даже чуть больше, и лишь потом соперники по этому компоненту сравняются. Стало быть, для превращения этого преимущества в весомый результат омичам надо брать оба домашних матча. С третьей игрой, в принципе, всё понятно: преимущество в свежести будет, и им надо лишь воспользоваться столь же филигранно, как во втором матче. Предположу, что у «Авангарда» это получится. А ещё предположу опять-таки не шибко богатый на заброшенные шайбы матч. В этой серии голевых водопадов я вообще не жду (если, конечно, не случится ничего экстраординарного вроде трёх голов с трёх бросков за две первые минуты). Поэтому рекомендую ставить на тотал ниже 6.5. А также на победу «Авангарда», который должен «ковать железо, не отходя от кассы», пока у него будет преимущество.

Вот в четвёртом матче «ястребам» будет тяжелее, но это уже станет темой следующего прогноза», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.29.

Смерть отца Мичкова вряд ли носит криминальный характер.

Воробьёв рассказал о первой реакции на решение «Металлурга» уволить его.

«Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.