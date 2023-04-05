ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Павла Погребняка на игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов».
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.25.
«Кубок России, ответная игра за выход в финал. В Самаре была ничья 2:2, поэтому всё самое интересное ожидает нас на «ВЭБ Арене».
ЦСКА проводит хороший сезон, армейцы играют очень уверенно, с большим азартом и желанием.
«Крылья» продолжают развивать молодёжь с последующей продажей. С такой политикой тяжело решать большие задачи, но благодаря главному тренеру игра команды смотрится хорошо. Моя ставка – победа ЦСКА с форой (-1)», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 8.29.
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