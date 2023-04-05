«Барселона» — «Реал»: прогноз Константина Генича на игру 1/2 финала Кубка Испании

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Откровенно говоря, перестал считать, сколько сыграли команды в этом сезоне. Это завершающий матч. В первом матче полуфинала Кубка Испании «Реал» давил-давил, но соперник забил один гол.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В этом сезоне у «Реала» осталось две задачи. Это впереди битва с «Челси» во главе с новым тренером в Лиге чемпионов, а также победа в Кубке Испании, который мадридцы не выигрывали с 2014 года.

Последние три противостояния остаются за «Барселоной», но все игры были разными. В этот раз «Реалу» надо обязательно рисковать, искать пути вскрыть оборону «Барселоны». Если же «Реалу» надо будет действовать чуть авантюрно, то «Барселона» может и подловить на контратаках.

Кубок Испании. 1/2 финала 05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Думаю, что эта игра должна быть более открытая, чем первая встреча, по причине агрессии и настроя команды Карло Анчелотти. Мой прогноз на этот матч — обе забьют за 1.75. Можно играть и ТБ (2.5), и комбинированную ставку, но я остановлюсь на том, что на поверхности», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.29.

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