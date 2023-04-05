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«Авангард» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ

«Авангард» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.11.

«Авангард» привёз из Казани одну победу. И это команду Михаила Кравца вполне устраивает на данный момент. В «Ак Барсе» все понимают, что серия лёгкой не будет, поэтому в хозяйстве Зинэтулы Билялетдинова всё спокойно. Одну игру в Омске «Белые барсы» зацепить могут. Когда именно? А прямо в ближайшем матче.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
05 апреля 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вообще, казанцы в гостях чувствуют себя уверенно. В текущем плей-офф они выиграли четыре поединка из шести именно на выезде. «Авангард» же дома уступил один раз – в самом первом матче Кубка Гагарина. Сейчас будет первая домашняя игра с «Ак Барсом», переполненные трибуны и обязательное в таких случаях давление. Оно то и поможет гостям взять в этой игре верх. Возможно, в овертайме, но «Ак Барс» в этой серии выйдет вперёд. Победа «Ак Барса» в матче», — сказал Плющев.

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