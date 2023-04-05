ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Крылья Советов» в Кубке России сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.92.
«Первая игра получилась очень яркой, событийной. «Крылья» заслуживали победы, но не сумели получить преимущество перед поездкой в Москву. Часто этой весной так бывает, что самарцы по игре выглядят очень сильно, а в итоге не могут дожать соперника или удержать победный счёт.
ЦСКА сейчас играет здорово. Наконец-то у них получилось провести качественный матч и на выезде – победили в Воронеже, это достижение по нынешнему сезону. Ещё и не пропустили армейцы, а «Факел» дома практически всем забил, включая топ-клубы. А на своём поле команда Федотова выглядит очень грозно, она уже громила те же «Крылья» в чемпионате – 4:0.
Я думаю, игра получится результативной. Ставлю на тотал больше 2.5 мяча. У ЦСКА в порядке Чалов, Заболотный, Обляков прибавляет. Самарцы за счёт командной игры тоже могут создавать моменты. Так что ждём забитых мячей от команд», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 8.29.
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