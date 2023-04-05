«Барселона» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Барселона» – «Реал».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.91.

«Ответный матч полуфинала Кубка Испании. Первая игра в Мадриде закончилась со счётом 1:0 в пользу «Барсы». Хотя преимуществом владел «Реал», игра проходила под его диктовку, но так сложилось.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал» наверняка будет много атаковать, команда в хорошей форме. Недавно выиграла 6:0 в Примере. Но и «Барселона» уверенно выиграла свой матч со счётом 4:0.

Кубок Испании. 1/2 финала 05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Обе команды в хорошем состоянии, силы экономить некуда. Именно в этом матче можно показать яркий футбол и продемонстрировать все свои силы.

Думаю, что голов будет много, «Реалу» нужно с первых минут идти в атаку. А «Барселона» может наказать. Поставлю на ТБ 2.5», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 8.29.

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