«Барселона» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Барселона» – «Реал».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.91.
«Ответный матч полуфинала Кубка Испании. Первая игра в Мадриде закончилась со счётом 1:0 в пользу «Барсы». Хотя преимуществом владел «Реал», игра проходила под его диктовку, но так сложилось.
«Реал» наверняка будет много атаковать, команда в хорошей форме. Недавно выиграла 6:0 в Примере. Но и «Барселона» уверенно выиграла свой матч со счётом 4:0.
Обе команды в хорошем состоянии, силы экономить некуда. Именно в этом матче можно показать яркий футбол и продемонстрировать все свои силы.
Думаю, что голов будет много, «Реалу» нужно с первых минут идти в атаку. А «Барселона» может наказать. Поставлю на ТБ 2.5», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 8.29.
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