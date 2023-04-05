«Барселона» — «Реал»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Кубка Испании!

5 апреля пройдёт ответный полуфинальный матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал». Начало — в 22:00 мск.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

В первом матче каталонцы обыграли принципиального соперника на его поле — 1:0. Сможет ли команда Анчелотти отыграться? Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию ответной игры Кубка Испании «Барселона» — «Реал».