«Барселона» — «Реал»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Кубка Испании!
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5 апреля пройдёт ответный полуфинальный матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал». Начало — в 22:00 мск.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
В первом матче каталонцы обыграли принципиального соперника на его поле — 1:0. Сможет ли команда Анчелотти отыграться? Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию ответной игры Кубка Испании «Барселона» — «Реал».
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