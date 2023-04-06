«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов» в Кубке России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.09.

«Краснодар» в Пути регионов Кубка России дома сыграет с «Ростовом». Южное дерби. Да, «Ростов» парадоксально прекрасен по результатам в чемпионате, команда на чистом втором месте. Думаю, что это удивляет не только болельщиков, специалистов и журналистов, но и сам ФК «Ростов» и его главного тренера Валерия Карпина. «Ростов» на морально-волевых выжимает, выдавливает этот результат. Самой игры у ростовчан как не было, так и нет. Многое построено на стандартах, каких-то случайностях, как сказал сам Валерий Георгиевич, если брать голы Ланговича и Чернова, и, разумеется, на том количестве пенальти, которое команда заработала в этом сезоне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» стал более прагматичен, понятен для Владимира Ивича. Хорошая обойма, практически все в строю. Вернулся Черников. Неплохо смотрятся крайние нападающие – Батчи и Мозес, Кордоба в отличной форме. Плюс «Краснодар» играет дома. Думаю, он на данный момент помощнее, выглядит понятнее, чем «Ростов». Поставлю на чистую победу «Краснодара», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

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