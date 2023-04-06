ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Гагарина ЦСКА – СКА.
Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.82.
«Вот и в этой паре всё пока ожидаемо, хоть и выглядит полностью на тоненького. В этот раз у ЦСКА не осталось сил на полноценный финальный штурм – подкосили два подряд удаления в концовке встречи. Вот и сработало преимущество СКА в свежести, которое они имели перед началом серии. Но теперь эту тему можно закрывать – думаю, к третьему матчу соперники сравняются по уровню усталости. А это означает, что матчи станут ещё более упорными и ещё менее предсказуемыми.
Что нам ждать от первого московского матча? Думаю, в целом всё то же самое, что мы уже дождались от двух питерских. С той лишь разницей, что в результативности соперники немного добавят. Всё-таки в этом плей-офф ЦСКА в среднем забрасывает дома по четыре шайбы, а у СКА результат в целом одинаковый. Таким образом, рекомендую столбиться на тотал выше 4.5. Думаю, на двоих пяток шайб соперники забросят, а вот куда их может занести, если вдруг раздухарятся, – вопрос отдельный и неплохо бы с ним подстраховаться.
Предположу, что в первом домашнем матче серии хозяева и победят. Убедительной победы не будет, снова всё будет хорошо если в одну шайбу, а то и с равным счётом. Зрителям, которые пойдут на хоккей, рекомендую приготовиться к тому, что, когда всё закончится, метро уже будет закрыто. То есть пара-тройка овертаймов не только не исключается, но уже кажется почти обязательным бесплатным приложением к серии. В итоге ЦСКА пережмёт, или перетерпит, или и то и другое вместе, но в конце концов победит, после чего поведёт в серии», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.55.
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