ЦСКА — СКА: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – СКА.
Ставка: победа СКА в матче за 2.18.
«Из Санкт-Петербурга столичные хоккеисты вернулись с вполне приемлемым для себя результатом: ЦСКА обменялся победами со СКА – 3:2 (ОТ) и 1:2. Вряд ли мы увидим в Москве другой хоккей: вновь будет упорная борьба за каждый сантиметр ледовой площадки. И размен победами самый вероятный вариант развития событий в Парке легенд.
Подопечные Сергея Фёдорова из восьми домашних матчей в нынешнем плей-офф выиграли восемь. СКА сыграл в Кубке Гагарина — 2022/2023 на выезде пять матчей и победил в четырёх. Вот и в первой игре в Москве команда Романа Ротенберга должна одержать победу. Ещё и потому, что их соперники могут «взять паузу» в серии, что с москвичами уже не раз бывало. Особенно в зависимости от того, как будут развиваться события в матче. И если питерцы откроют счёт, они победят. Я склонен думать, что так и произойдёт. Победа СКА в матче», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 6.55.
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