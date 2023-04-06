ЦСКА — СКА: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 2.18.

«Из Санкт-Петербурга столичные хоккеисты вернулись с вполне приемлемым для себя результатом: ЦСКА обменялся победами со СКА – 3:2 (ОТ) и 1:2. Вряд ли мы увидим в Москве другой хоккей: вновь будет упорная борьба за каждый сантиметр ледовой площадки. И размен победами самый вероятный вариант развития событий в Парке легенд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Подопечные Сергея Фёдорова из восьми домашних матчей в нынешнем плей-офф выиграли восемь. СКА сыграл в Кубке Гагарина — 2022/2023 на выезде пять матчей и победил в четырёх. Вот и в первой игре в Москве команда Романа Ротенберга должна одержать победу. Ещё и потому, что их соперники могут «взять паузу» в серии, что с москвичами уже не раз бывало. Особенно в зависимости от того, как будут развиваться события в матче. И если питерцы откроют счёт, они победят. Я склонен думать, что так и произойдёт. Победа СКА в матче», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

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