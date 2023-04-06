ЦСКА — СКА: ставка Анатолия Емелина на третью игру серии Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – СКА.
Ставка: ТМ 4 за 2.77.
«Финал Запада перебирается в Москву. ЦСКА, выиграв один из матчей в Санкт-Петербурге, получил преимущество своей площадки. Стоит отметить, что дома подопечные Сергея Федорова в нынешнем плей-офф ещё не проигрывали. Тем не менее в этом армейском противостоянии домашняя арена может и не сыграть решающую роль. СКА приехал в Москву с целью выиграть как минимум один матч.
В том, что матч будет таким же нерезультативным, как и две первые встречи, состоявшиеся в городе на Неве, сомнений нет. Мало того, почему-то мне кажется, что счёт будет 2:1 по итогам игры. Поэтому рассмотрел бы ставку тотал меньше 4. Думаю, что это весьма неплохой выбор и практически беспроигрышный», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 6.55.
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