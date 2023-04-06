«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Олеси Серёгиной на встречу Кубка России

Ведущая, блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч 1/2 финала Фонбет Кубка России «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

«Нас ждет южное дерби. После победы «Краснодара» со счетом 6:0 над «Химками» будет интересно посмотреть, что будет сейчас, когда он сыграет на своем поле. Хотя всегда могут быть нюансы, так как кубковые матчи всегда непредсказуемые. Это можно было увидеть по матчу «Урала» и «Спартака». К тому же такую голевую феерию повторить в двух подряд матчах весьма сложно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Также стоит отметить, что фаворита в таком матче сложно определить. Обе команды находятся в неплохой форме. Да, «Ростов» на 2-м месте, а «Краснодар» — на 8-м. Если посмотреть последние матчи «Ростова», то голевой феерии там нет, но команда регулярно выигрывает в 1-2 мяча, кроме матча с «Локомотивом».

Определять победителя в этом матче я бы не стала, шансы на успех примерно равны. Обратила бы внимание на ТБ 2.5. Этот исход вполне возможен, учитывая, сколько забивает та и другая команды», — сказала Серёгина.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

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