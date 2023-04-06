«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России 6 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов» в Кубке России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.10.

«Кубковая встреча двух южных команд. Если говорить про игру, то «Краснодар» в последнее время нравится гораздо больше. Новички осваиваются, здорово выглядит Кордоба, команда классно играет в атаке, очень много забивает. В обороне не хватает надёжности, но у краснодарцев её никогда не было. Прогресс по сравнению с первыми матчами после перерыва чувствуется.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростов» в чемпионате забрался аж на второе место, но к игре много претензий. Честно говоря, сложно мне объяснить, как он добивается таких результатов. Понятно, что есть характер у команды, без этого никуда, ну и везение тоже. Плюс Комличенко в каждом матче зарабатывает пенальти. В какой-то момент эта хрупкая система рухнет.

Я ставлю на «Краснодар». Он более внятный футбол показывает, да и по составу превосходит ростовчан», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

Малком назвал главную причину неудачи в «Барселоне».

Лэмпард может возглавить «Челси» до конца сезона-2022/2023.

Агент Малкома: не время обсуждать возможный уход из «Зенита».