Прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Ростов» с коэффициентом 2.80

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: победа «Ростова» с форой (0) за 2.80.

Чёрно-зелёные постепенно привыкают к тактической модели и игровым требованиям сербского специалиста Владимира Ивича. После довольно унылых игр с ЦСКА в Кубке наставник пошёл на смелые тактические эксперименты. Это помогло пройти «Ахмат» в четвертьфинале Кубка России. «Быки» полностью контролировали ход встречи и добились уверенной победы со счётом 3:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для «Ростова» знаковым стало поражение в игре с «Локомотивом» (1:3), которое состоялось 4 марта. Валерий Карпин был вынужден вносить определённые коррективы в стартовый состав и тактическую схему команды. Результатом наставник сборной России может быть доволен — четыре победы подряд. В четвертьфинале Кубка России «Ростов» преодолел сложный барьер в виде клуба «Пари НН». Подопечные Карпина выиграли на выезде со счётом 1:0.

«Ростов» не считается фаворитом полуфинала. Весьма вероятно, что команду недооценивают, несмотря на второе место в турнирной таблице РПЛ. В свою очередь, «Краснодар» выступает нестабильно, команда только в поисках оптимальной схемы и основного состава. У гостей отлично работает оборона — они пропустили всего два мяча в четырёх последних играх. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Ростова» с форой (0) за 2.80. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

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