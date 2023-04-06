Прогноз на матч Кубка Франции «Анси» — «Тулуза» с коэффициентом 2.80

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка Франции «Анси» — «Тулуза».
Ставка: победа «Тулузы» с форой (-1.5) за 2.80.
«Анси» прыгнул намного выше головы, пробившись в полуфинал Кубка Франции. Клуб из Лиги 2 воспользовался расслабленностью «Марселя» в четвертьфинале. Фаворит явно не настроился должным образом, а футболисты «Анси» сыграли, наверное, лучший матч в карьере. Они сумели удержать ничью со счётом 2:2, а в серии пенальти были точнее.
«Тулуза» явно не может занести текущий сезон себе в актив. В чемпионате у гостей три поражения в четырёх последних играх. Они застряли в нижней части турнирной таблицы, но вылет им пока не грозит. Поэтому Кубок Франции для «Тулузы» является приоритетом. Команда довольно уверенно преодолела четвертьфинальный барьер, обыграв со счётом 6:1 «Родез».
Тренерский штаб «Тулузы» наверняка изучил игру «Анси» с «Марселем». Вряд ли представитель элитного дивизиона повторит ошибки своего предшественника. Гости доказали своей игрой в четвертьфинале, что недооценка соперника им не свойственна, а по классу исполнителей они намного превосходят «Анси». Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Тулузы» с форой (-1.5) мяча за 2.80.
Экспресс с коэффициентом 6.55.
Малком назвал главную причину неудачи в «Барселоне».
Лэмпард может возглавить «Челси» до конца сезона-2022/2023.
Агент Малкома: не время обсуждать возможный уход из «Зенита».
- 6 апреля 2023
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 апреля 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00