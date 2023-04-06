ЦСКА — СКА: во сколько начало третьего матча серии Кубка Гагарина, какой канал покажет

6 апреля состоится матч финала плей-офф Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА. Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев льда. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37, а шансы петербуржцев оценены в 3.00.
Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА не порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён аналитиками в 1.95. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.40.
Экспресс с коэффициентом 6.55.
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