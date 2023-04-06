«Краснодар» — «Ростов»: смотреть онлайн матч Кубка России, по какому каналу прямой эфир

6 апреля состоится матч полуфинала Кубка России «Краснодар» – «Ростов». Начало – в 20:00 мск. Прямая трансляция будет на телеканале «Матч!»

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех ростовчан оценивается аналитиками в 3.66. Поставить на ничью предлагают за 3.58.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» – «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 6.55.

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