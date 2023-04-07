Представляем вашему вниманию прогноз на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.67.

Эта серия пока проходит в очень напряжённом ключе. «Авангард» до сих пор не проигрывает в основное время в нынешнем плей-офф – всего три поражения, каждое из них по итогам дополнительного времени. В то же время команда Михаила Кравца по-прежнему не может оберегать преимущество в счёте. В первом домашнем матче серии «ястребы» вели 2:0 ещё за шесть минут до конца встречи, но дважды пропустили в самой концовке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ак Барс» более ответственно подходит к важным периодам, не допуская критических ошибок. Омичи понимают, что доводить дело вновь до овертайма им нельзя, но они уже доказали во второй игре, что способны переломить ход встречи. Казанцы в двух предыдущих раундах стабильно отдавали хотя бы один гостевой матч – так было и с «Нефтехимиком», и с «Адмиралом».

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова плохо удерживают минимальный отрыв, поэтому основную ставку наверняка сделают на следующий домашний матч. Однако главным образом стоит взглянуть на результативность – в трёх матчах серии соперники не забивали больше пяти голов. Тотал меньше 4.5 шайбы можно взять за 1.67.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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